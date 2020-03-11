İstanbul'da vatandaşlardan toplu ulaşımda maskeli önlem

Altunizade metrobüs durağında Enes Tuncer, "Tedbirimi önceden alıyorum. Metrobüse binicem. Okulların tatil olmasını istiyorum" dedi.



Gökhan Kılıçaslan ise, "Ciddi bir salgın var dünya çapında. Herkesin gerekli önlemi almasını istiyorum. Toplu ulaşımı kullanıcam. Herkesin önlemini almasını istiyorum" diye konuştu.