İstanbul'da vatandaşlardan toplu ulaşımda maskeli önlem

Türkiye'de ilk corona virüs vakasnın tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Corona virüs" vakasının görüldüğünü duyurcu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktığı görüldü. Metrobüse binen bazı vatandaşaların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. Altunizade metrobüs durağında Enes Tuncer, "Tedbirimi önceden alıyorum. Metrobüse binicem. Okulların tatil olmasını istiyorum" dedi. Gökhan Kılıçaslan ise, "Ciddi bir salgın var dünya çapında. Herkesin gerekli önlemi almasını istiyorum. Toplu ulaşımı kullanıcam. Herkesin önlemini almasını istiyorum" diye konuştu.