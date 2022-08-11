İstanbul'da villada bulunan kaplandan iyi haber

"Kartopu"nun ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu belirten Özsöyler, şunları söyledi:



"Çevre illerden Kartopu'nu görmek için gelen yüzlerce ziyaretçimiz var. Beyaz kaplan olması dolayısıyla özel ilgi çekiyor. Herkesi görmesi için bekliyoruz. Yazlık ve kışlık olmak üzere iki barınağı var. Ziyaretçi gelince çitlerin önüne çıkıp fotoğraf çektiriyor. Yaşam alanında mutlu bir şekilde yaşıyor. Bazen yeşil alana çıkarıyoruz. Orada daha fazla oyun alanları bulunduğu için daha rahat hareket ediyor. Bir anne baba hissiyatını aldırıyoruz. Kartopu bizim maskotumuz oldu. İsmini biliyor, Kartopu denildiği zaman dönüp bakıyor ve koşarak geliyor."