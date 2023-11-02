İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18.10 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.

İstanbul'da yağış akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 2

İş çıkış saatine doğru yağışın şiddetini artırmasıyla İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18.10 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı.

HABERE GİT

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 3

Yağışın etkisini artırmasıyla Esenyurt D-100 Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 4

Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Silivri'de de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu ile ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi. 

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 5

Vatandaşlar yağmurun dinmesini durak ve bina girişlerine sığınarak bekledi.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 6

Etkili yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikinleri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 7

İstanbul'un en işlek noktalarından olan Taksim İstiklal Caddesi'nde de yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 8

İKİ TELEFERİK HATTI HAVA MUHALEFETİ DOLAYISIYLA İŞLETMEYE KAPATILDI

Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefetinden dolayı işletmeye kapatıldığı açıklandı.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 9

HAVA TRAFİĞİ DE OLUMSUZ ETKİLENDİ

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kısa süreli rötarlar oluşmaya başladı.

Bu arada tur atan yakıt kritiği durumunda olan uçaklar çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 10

Kuvvetli yağışla birlikte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Çekmeköy Metro İstasyonu'nun tavanından istasyona akan sular yolculara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 11

Tarihi Kapalıçarşı'da da rögarlar taştı.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 12

Anadolu Yakası'nda özellikle Ümraniye ve Çekmeköy'de sağanak etkili olurken, Çekmeköy Mimar Sinan Caddesi'nde biriken su dolayısıyla mahsur kalan iki araç itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 13

Akşam saatlerinde çakan şimşekler de, Ümraniye ilçesinde gökyüzünü aydınlattı.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 14

YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 15
İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 16
İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 17
İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 18
İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 19
İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 20
İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi) - 21
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