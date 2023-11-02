İstanbul'da yağmur etkili oluyor (Hem kara hem hava trafiği olumsuz etkilendi)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18.10 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.
İstanbul'da yağış akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.