İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı)

İKİ TELEFERİK HATTI HAVA MUHALEFETİ DOLAYISIYLA İŞLETMEYE KAPATILDI

Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.



Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefetinden dolayı işletmeye kapatıldığı açıklandı.