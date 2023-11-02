İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18.10 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı. Yağış nedeniyle iki teleferik hattı da işletmeye kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.
İstanbul'da yağış akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.