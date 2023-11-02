İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18.10 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı. Yağış nedeniyle iki teleferik hattı da işletmeye kapatıldı.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.

İstanbul'da yağış akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 2

İş çıkış saatine doğru yağışın şiddetini artırmasıyla İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18.10 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı.

HABERE GİT

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 3

Yağışın etkisini artırmasıyla Esenyurt D-100 Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 4

Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Silivri'de de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu ile ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi. 

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 5

Vatandaşlar yağmurun dinmesini durak ve bina girişlerine sığınarak bekledi.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 6

Etkili yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 7

İstanbul'un en işlek noktalarından olan Taksim İstiklal Caddesi'nde de yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 8

İKİ TELEFERİK HATTI HAVA MUHALEFETİ DOLAYISIYLA İŞLETMEYE KAPATILDI

Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefetinden dolayı işletmeye kapatıldığı açıklandı.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 9

Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 10
İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 11
İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 12
İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 13
İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 14
İstanbul'da yağmur etkili oluyor (İki teleferik hattı işletmeye kapatıldı) - 15
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