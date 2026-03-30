İstanbul'da yağmur hiç durmuyor. AKOM'dan uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
30.03.2026 13:49
NTV - Haber Merkezi
Megakent cuma gecesinden bu yana ciddi bir oranda yağış alıyor. Barajlarını iyice dolduran bu yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken İstanbullulara AKOM'dan bir uyarı geldi.
Günlerdir yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul'un sağanak bilançosu açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, kent genelinde etkili olan sağanak yağışla ilgili gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) takip etti.
“İSTANBUL BEKLEDİĞİ YAĞIŞA KAVUŞTU”
Yetkililerden bilgi alan Aslan değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’un uzun zamandır beklediği yağışlara kavuştuğunu kaydeden Aslan, “Cuma gecesinden bu yana etkili olan yağışlarda metrekareye 54 ila 93 kilogram arasında yağış düştü. Bu ciddi bir yağış miktarıdır." dedi.
Aslan, İstanbul'a su sağlayan barajların hızla dolduğunu söyleyerek "Barajlarımız hızla su topluyor. Kurak geçen dönemde zorlanan havzalarımız, bu yağışlarla birlikte yeniden toparlanıyor.” açıklamasını yaptı.
"HER NOKTAYA ANINDA MÜDAHALE EDİYORUZ"
İBB Başkanvekili, “Elbette bu güçlü yağışın, kent yaşamında bazı aksaklıkları da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Özellikle çevre yollarında kaza riski artmış, yer yer kazalar meydana gelmiştir. Şu anda büyük bir teyakkuz halindeyiz. Afet hassasiyetiyle hareket ediyor." mesajını vererek konuşmasına şöyle devam etti:
“İstanbul’un her noktasındaki ihbarlara anında müdahale ediyoruz. İstanbul genelinde 6 bin 903 personelimiz ve 2 bin 505 araç ve iş makinemiz sahada aktif görev yapmaktadır. Göllenmelerden su baskınlarına, ağaç devrilmelerinden altyapı sorunlarına kadar her olaya hızlı ve koordineli şekilde müdahale ediyoruz.”
Nuri Aslan, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada yaralanan polis memurlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.
"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"
Nuri Aslan, son olarak İstanbul'da yaşayanlara, “Sizlerden özellikle ricamız: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanız, Riskli bölgelerde dikkatli olmanız, Resmî uyarı ve duyuruları takip etmenizdir. Biz sahadayız. İstanbul’u yalnız bırakmıyoruz. Yağmurun bereketi şehrimizin üzerinde olsun.” uyarısında bulundu.