İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son uyarılar
Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli sağanak uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Yarın hava nasıl olacak?
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor. Arnavutköy ve Başakşehir'de yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte, yağmurlarda son durum...