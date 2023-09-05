İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son uyarılar

Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli sağanak uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Yarın hava nasıl olacak?

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son uyarılar - 1

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor. Arnavutköy ve Başakşehir'de yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte, yağmurlarda son durum...

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İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son uyarılar - 2

YAĞMUR KENTİN KUZEYİNDE ETKİLİ OLUYOR

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerliyor.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor.

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son uyarılar - 3

İSTANBUL VALİSİ VATANDAŞLARI UYARDI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son uyarılar - 4

YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'a kadar İstanbul çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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