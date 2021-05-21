İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava öğle saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Kentte yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

İHA - DHA 21.05.2021 - 13:22

İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı - 1
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi.
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı - 2

YAĞMURLA BİRLİKTE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Öğle saatlerinde yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi.
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı - 3
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, kentte saat 12.30 sıralarında yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı.
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı - 4
Saat 13.20 sıralarında yoğunluk yüzde 72'ydi.
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı - 5

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