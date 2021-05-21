İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava öğle saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Kentte yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, kentte saat 12.30 sıralarında yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı. Saat 13.20 sıralarında yoğunluk yüzde 72'ydi.