İstanbul’da yağmura çarşambaya kadar ara: Güneş var ama soğuğa dikkat!

GÜNEŞ VAR AMA SOĞUĞA DİKKAT

Bugün rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafif esen rüzgar, gölgede üşütecek.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.