İstanbul’da yağmura çarşambaya kadar ara: Güneş var ama soğuğa dikkat!
İstanbul’da yağmur ara verdi. Megakent bugün 10 derece olacak. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte çarşamba gününe kadar yağış yok. Bugün hava 10 derece olacak. Kuzeyli yönlerden esen rüzgar, gölgede üşütecek. Bugün Doğu Karadeniz dışında tüm yurtta açık ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olacak. Yurt genelindeki hava sıcaklılarının ise mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üstünde seyretmesi bekleniyor.
Yurdun batısında etkili olan kar ve sağanak etkisini yitirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde yalnızca Doğu Karadeniz’de yağış bekleniyor.Bu bölge dışında kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.