İstanbul’da yağmura çarşambaya kadar ara: Güneş var ama soğuğa dikkat!

İstanbul’da yağmur ara verdi. Megakent bugün 10 derece olacak. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte çarşamba gününe kadar yağış yok. Bugün hava 10 derece olacak. Kuzeyli yönlerden esen rüzgar, gölgede üşütecek. Bugün Doğu Karadeniz dışında tüm yurtta açık ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olacak. Yurt genelindeki hava sıcaklılarının ise mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üstünde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul’da yağmura çarşambaya kadar ara: Güneş var ama soğuğa dikkat! - 1

Yurdun batısında etkili olan kar ve sağanak etkisini yitirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde yalnızca Doğu Karadeniz’de yağış bekleniyor.

Bu bölge dışında kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da yağmura çarşambaya kadar ara: Güneş var ama soğuğa dikkat! - 2

HAVA SICAKLIĞI ARTTI

Güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaklıklar da bir kademe artacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu dışında yurt genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İstanbul’da yağmura çarşambaya kadar ara: Güneş var ama soğuğa dikkat! - 3

GÜNEŞ VAR AMA SOĞUĞA DİKKAT

Bugün rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafif esen rüzgar, gölgede üşütecek.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul’da yağmura çarşambaya kadar ara: Güneş var ama soğuğa dikkat! - 4

İSTANBUL BUGÜN PARÇALI BULUTLU

İstanbul’da bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 10 derece civarında seyredecek.

Başkent Ankara 8, İzmir’de ise 15 derece bir sıcaklık olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise sağanak bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi gözlenecek.
İstanbul’da yağmura çarşambaya kadar ara: Güneş var ama soğuğa dikkat! - 5

ÇARŞAMBAYA KADAR YAĞMUR YOK

Megakent hafta içini sağanakla geçirdi.

Ancak yağmur ara verdi. İstanbul’da yeni haftanın ortasına kadar yağmur beklentisi yok.

Çarşamba günü İstanbul da dahil olmak üzere Marmara’dan Akdeniz’e batı bölgelerde yağmur bekleniyor.

İstanbul’da yağmura çarşambaya kadar ara: Güneş var ama soğuğa dikkat! - 6

18 OCAK HAVA DURUMU

İstanbul’da yağmura çarşambaya kadar ara: Güneş var ama soğuğa dikkat! - 7

19 OCAK HAVA DURUMU

İstanbul’da yağmura çarşambaya kadar ara: Güneş var ama soğuğa dikkat! - 8

20 OCAK HAVA DURUMU

İstanbul’da yağmura çarşambaya kadar ara: Güneş var ama soğuğa dikkat! - 9

21 OCAK HAVA DURUMU

İstanbul’da yağmura çarşambaya kadar ara: Güneş var ama soğuğa dikkat! - 10

22 OCAK HAVA DURUMU

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