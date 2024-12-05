İstanbul'da yalancı bahar! Sıcaklıklar 5-6 derece artacak
Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Yağışlar az noktada etkili olurken hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bir çok bölgede sisli hava görülecek. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 12 derecelerden 17 derecelere artması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde gün gün beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük tahmin raporunu yayımladı.
Perşembe günü İstanbul ve Bursa yine bulutlu, yağış az. Ankara da biraz kapalı, İzmir perşembe güneşli ama sonraki günlerde yine yağmur gelecek. Antalya'da yağış sabah daha kuvvetli. İstanbul 12, Ankara 8, İzmir 18, Bursa 12, Antalya 18 derece olacak.