İstanbul'da yalancı bahar! Sıcaklıklar 5-6 derece artacak

Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Yağışlar az noktada etkili olurken hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bir çok bölgede sisli hava görülecek. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 12 derecelerden 17 derecelere artması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde gün gün beklenen hava durumu...

İstanbul'da yalancı bahar! Sıcaklıklar 5-6 derece artacak - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük tahmin raporunu yayımladı.

Perşembe günü İstanbul ve Bursa yine bulutlu, yağış az. Ankara da biraz kapalı, İzmir perşembe güneşli ama sonraki günlerde yine yağmur gelecek. Antalya'da yağış sabah daha kuvvetli. İstanbul 12, Ankara 8, İzmir 18, Bursa 12, Antalya 18 derece olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da yalancı bahar! Sıcaklıklar 5-6 derece artacak - 2

Cuma gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde hava sıcaklıklarının 5-6 derece artması beklenirken birçok bölgede de sisli hava etkili olacak.

Bazı bölgelerde ara yağışlar görülürken önümüzdeki hafta başından itibaren batı bölgelerde yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

İstanbul'da yalancı bahar! Sıcaklıklar 5-6 derece artacak - 3

İSTANBUL'DA YALANCI BAHAR!

İstanbul'da perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hava sıcaklıkları 5-6 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

İstanbul'da yalancı bahar! Sıcaklıklar 5-6 derece artacak - 4

Perşembe günü en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık ise 12 derecelerde olurken Pazartesi günü 13-17 dereceler görülecek.

İstanbul'da yalancı bahar! Sıcaklıklar 5-6 derece artacak - 5

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, doğu bölgelerinin yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yalancı bahar! Sıcaklıklar 5-6 derece artacak - 6

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da hava sonraki günlerde de çoğunlukla bulutlu. Yağış zayıf, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 12-14 derecelerde olacak.

İstanbul'da yalancı bahar! Sıcaklıklar 5-6 derece artacak - 7

İç Anadolu'da cuma günü bulutlar dağılıyor. Bölgede puslu hava devam ediyor. Sıcaklık değişmiyor. Konya ve Eskişehir 10, Sivas 2, Niğde 9 derece. Sivas gece -7 dereceye iniyor.

İstanbul'da yalancı bahar! Sıcaklıklar 5-6 derece artacak - 8

Ege perşembe güneşli, rüzgar keşişleme yönünden esiyor. Cuma ve cumartesi kıyı hattında yine yağış var. Manisa 13, Muğla 15, Afyonkarahisar 10 derecelerde olacak.

İstanbul'da yalancı bahar! Sıcaklıklar 5-6 derece artacak - 9

Akdeniz'de aralıklı sağanaklar bir gün daha sürecek. Adana 19, Hatay 16, Kahramanmaraş 13 derece. Cuma günü hava güneşli olacak.

İstanbul'da yalancı bahar! Sıcaklıklar 5-6 derece artacak - 10

Karadeniz'in batısı kapalı, yağış az, Ordu, Trabzon kesiminde ise yine yağış yok. Bolu 10, Samsun 15, Trabzon 14 derece.

İstanbul'da yalancı bahar! Sıcaklıklar 5-6 derece artacak - 11

Doğu Anadolu'da sabahları yer yer yoğun sis var. Erzurum gece -15 dereceye iniyor. öğle ise Erzurum -3, Malatya 9 derece. Güneydoğu'da Gazintep kesimi yağmurlu, Diyarbakır bulutlu 10 derece.

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