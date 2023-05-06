İstanbul'da yangında can pazarı

İstanbul Maltepe'de 6 katlı binanın giriş katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalanlar balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan 2'si bebek 8 kişi kurtarıldı. Binadakiler yangın çıkan dairede yaşayan kişiye saldırdı.

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İstanbul'un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Binanın içi kısa sürede dumanla doldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Binada yaşayanların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken mahsur kalanlar balkonda kurtarılmayı bekledi. Çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

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Ekipler, merdiven aracıyla mahsur kalan 2'si bebek 8 kişiyi aşağıya indirdi.

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Mahsur kalanlara ilk müdahale ambulansla yapılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da yangında can pazarı - 6

YANGIN ÇIKAN DAİREDE OTURANA SALDIRI

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sırasında binadakiler, yangın çıkan dairede yaşayan kişiye saldırdı. Yere yatırılarak dövülen kişiyi araya giren polis ve diğer vatandaşlar kurtardı.

İstanbul'da yangında can pazarı - 7

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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