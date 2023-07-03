İstanbul’da “yanlış zil” dehşeti (Önce bıçaklandı, sonra vuruldu)

İstanbul Kurtuluş’ta yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşının evinde unuttuğu cep telefonunu almak için girdiği binada yanlış zile basınca dehşeti yaşadı. Evden çıkan iki kişi, cüzdanını gasp etmek için gencin üstüne atladı. Yabancı uyruklu genç, bu sırada direnince önce bıçaklandı ardından da silahla bacağından vuruldu. Polis, olayla ilgili olarak iki kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’da “yanlış zil” dehşeti (Önce bıçaklandı, sonra vuruldu) - 1

Şişli Kurtuluş’ta yabancı uyruklu bir genç, arkadaşının evinde unuttuğu cep telefonunu almak için geldiği binada yanlış zile basınca dehşeti yaşadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da “yanlış zil” dehşeti (Önce bıçaklandı, sonra vuruldu) - 2

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Kurtuluş’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamerun uyruklu N.T.C. (24) unuttuğu cep telefonunu geri almak için arkadaşının yaşadığı binaya geldi. Genç adam, arkadaşının evinin zili yerine yanlışlıkla alt komşusunun zilini çalınca evden iki kişi çıktı. Evden çıkan iki kişi N.T.C.’nin cüzdanını almak için üzerine yürüdü.

İstanbul’da “yanlış zil” dehşeti (Önce bıçaklandı, sonra vuruldu) - 3

Yaşanan arbedede yabancı uyruklu genç, saldırganların birinin bıçak darbesi ile göğsünden yaralanırken, diğer saldırgan silahını çekip ateş açması sonucu bacağından yaralandı.

Aldığı yaralar ile can havliyle kendisini binadan dışarıya atan N.T.C., bir duvar dibine oturarak vatandaşların çağırdığı ambulansın gelmesini bekledi.
İstanbul’da “yanlış zil” dehşeti (Önce bıçaklandı, sonra vuruldu) - 4

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yabancı uyruklu N.T.C.’yi yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya tanık olan N.T.C.’nin binada yaşayan arkadaşı ise yaşananlar nedeniyle dışarıda sinir krizi geçirdi.

İstanbul’da “yanlış zil” dehşeti (Önce bıçaklandı, sonra vuruldu) - 5

Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda alt komşu E.İ.’nin fotoğrafının N.T.C.’ye gösterilerek teşhis edilmesi sonucunda saldırgan E.İ. ve ev sahibi M.S., Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli iki şahıs işlemleri için emniyete götürüldü.

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