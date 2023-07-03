İstanbul’da “yanlış zil” dehşeti (Önce bıçaklandı, sonra vuruldu)
İstanbul Kurtuluş’ta yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşının evinde unuttuğu cep telefonunu almak için girdiği binada yanlış zile basınca dehşeti yaşadı. Evden çıkan iki kişi, cüzdanını gasp etmek için gencin üstüne atladı. Yabancı uyruklu genç, bu sırada direnince önce bıçaklandı ardından da silahla bacağından vuruldu. Polis, olayla ilgili olarak iki kişiyi gözaltına aldı.
Şişli Kurtuluş’ta yabancı uyruklu bir genç, arkadaşının evinde unuttuğu cep telefonunu almak için geldiği binada yanlış zile basınca dehşeti yaşadı.