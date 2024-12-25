İstanbul'da yardım istediği sağlık görevlilerine yumrukla saldırdı! "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım"

Beyoğlu'nda kız arkadaşı ile gece kulübünden çıktıktan sonra mide kanaması geçirdiğini iddia ederek ambulans isteyen kişi, gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Damar yolu açılan kişi, hastaneye götürülmediği için kız arkadaşıyla birlikte sokakta ve ambulansta sağlıkçılara yumruklarla saldırdı. Gözaltına alınan çift serbest bırakıldı. Sağlık ekipleri ise polise verdiği ifadede, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım." diye tehdit edildiklerini de açıkladı.

İstanbul'da yardım istediği sağlık görevlilerine yumrukla saldırdı! "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" - 1

Beyoğlu'nda yardım istediği sağlık görevlilerine saldırdı...

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da yardım istediği sağlık görevlilerine yumrukla saldırdı! "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" - 2

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Murat D. (26) kız arkadaşı Buket C. (25) ile gece kulübüne gitti. 

İstanbul'da yardım istediği sağlık görevlilerine yumrukla saldırdı! "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" - 3

Burada alkol alan çift ardından mekandan ayrılarak evlerine doğru yola çıktı.

O sırada Murat D. midesinin ağrıdığını ve kanama olduğunu düşünerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Murat D.'nin koluna damar yolu açtı.

İstanbul'da yardım istediği sağlık görevlilerine yumrukla saldırdı! "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" - 4

HASTANEYE GÖTÜRMEDİ DİYE SALDIRDI

Hastaneye götürülmemesine tepki gösteren Murat D., sağlık görevlileriyle tartışmaya başladı.

Sağlık ekipleri bunun üzerine Murat D.'yi hastaneye götürmek istedi ancak kız arkadaşını ambulansa alamayacağını söyledi.

Bu duruma tepki gösteren Murat D., damar yolu açmak için sokulan iğnenin de sert şekilde çıkartıldığını iddia ederek ambulanstan indi.

Murat D. ve arkadaşı Buket C. çıkan tartışmada sağlık görevlilerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

İstanbul'da yardım istediği sağlık görevlilerine yumrukla saldırdı! "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" - 5

Sağlık ekipleri saldırgan çiftten kurtulmak için çaba sarf etti.

Ambulansa binen sağlık ekiplerinin peşinden koşan çift, bu kez de ambulansın içerisindeki sağlıkçılara yumruk atmaya devam etti ve ambulansın aynasını kırdı.

İstanbul'da yardım istediği sağlık görevlilerine yumrukla saldırdı! "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" - 6

Olayın ardından sağlık görevlilerinin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan Murat D. ve Buket C. yakalandı.

İstanbul'da yardım istediği sağlık görevlilerine yumrukla saldırdı! "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" - 7

Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadesi alınan çift, 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçundan adli işlem yapılırken, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

Murat D.'nin 2 adet 'kasten yaralama' suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sağlık ekipleri ise polise verdiği ifadede Murat D.'nin kendilerine, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım." dediği öğrenildi.

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