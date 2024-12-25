İstanbul'da yardım istediği sağlık görevlilerine yumrukla saldırdı! "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım"
Beyoğlu'nda kız arkadaşı ile gece kulübünden çıktıktan sonra mide kanaması geçirdiğini iddia ederek ambulans isteyen kişi, gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Damar yolu açılan kişi, hastaneye götürülmediği için kız arkadaşıyla birlikte sokakta ve ambulansta sağlıkçılara yumruklarla saldırdı. Gözaltına alınan çift serbest bırakıldı. Sağlık ekipleri ise polise verdiği ifadede, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım." diye tehdit edildiklerini de açıkladı.
Beyoğlu'nda yardım istediği sağlık görevlilerine saldırdı...