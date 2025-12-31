İstanbul'da yarın Gazze yürüyüşü düzenlenecek

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık'ta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de yılbaşı tedbirleri ve 1 Ocak 2026'da Fatih ve Beyoğlu'nda gerçekleşecek "Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı" dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, 31 Aralık saat 22.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.