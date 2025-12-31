İstanbul'da yarın Gazze yürüyüşü düzenlenecek
31.12.2025 09:14
NTV - Haber Merkezi
Ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor. Bu duruma dikkat çekmek için her yıl olduğu gibi bu yılda Milli İrade Platformu Galata Köprüsü'nde yürüyüş düzenleyecek.
On binlerce kişi bir kez daha yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde buluşup İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekecek.
Bu yıl üçüncüsü düzenleyecek yürüyüş Milli İrade Platformu tarafından gerçekleştirilecek.
Çeşitli sendika, futbol kulüpleri ve 400'e yakın sivil toplum kuruluşları da yarın Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yaptı.
ERDOĞAN: GERÇEK BİR ATEŞKES OLMADI
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, ateşkesin gerçek bir ateşkes olmadığını ifade edip İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiğini dile getirdi.
"Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi, Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda." diye konuşan Erdoğan, " Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum" iradelerini kullandı.
TÜGVA BAŞKANI'NDAN DAVET
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe herkesi davet ederek, "Bizler için Galata Köprüsü, inşallah vicdan kürsüsüne dönüşüyor, köprü olmaktan öteye geçiyor." dedi.
Beşinci, 1 Ocak gününe şehitlere dualarla başlayacaklarını, Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde sabah namazlarını kıldıktan sonra şehitlere dualar edeceklerini ifade etti.
İSTANBUL'DA BU YOLLAR KAPALI
Yılbaşı tedbirleri ve 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü dolayısıyla Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık'ta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de yılbaşı tedbirleri ve 1 Ocak 2026'da Fatih ve Beyoğlu'nda gerçekleşecek "Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı" dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, 31 Aralık saat 22.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Fatih'te saat 03.00 itibarıyla program sonuna kadar Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Ankara, Ebu Suud, Divanyolu ve Alemdar caddeleri ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sahil Kennedy Caddesi Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısımda trafik akışı verilmeyecek.
Atatürk Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü de bu yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
Beyoğlu'nda saat 03.00 itibarıyla program bitimine kadar, Alageyik ve Yüksek Kaldırım sokakları ile bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bankalar, Tersane, Necatibey, Kemeraltı caddeleri ve Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arasında kalan kısım trafiğe kapalı olacak.
Sürücüler, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti ile Unkapanı Köprüsü'nü alternatif olarak tercih edebilecek.
TRAMVAY SEFERLERİNE DÜZENLEME
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 31 Aralık'ta saat 22.00'den itibaren Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacak. 1 Ocak 2026'da da saat 03.00'ten itibaren program bitimine kadar Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında hizmet verilemeyecek.
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise 1 Ocak 2026 saat 03.00'ten program bitimine kadar Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında sefer yapılmayacak.