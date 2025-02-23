İstanbul’da yarın okullar açılacak. Valilik hava tahminlerini takip ediyor
İstanbul'da kar yağışı etkisini yitirmeye başladı. Gün içerisinde kar yağışı geçişleri yaşandı. İstanbullular pazar gününü evde geçirince trafik yoğunluğu yaşanmadı. Yeni haftayla beraber okulların ve devlet dairelerinin normal düzene dönmeleri bekleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü için havanın iyi olduğunu belirterek okulların tatil olmayacağını açıklamıştı. Gün içerisinde meteorolojinin tahminlerinde değişiklik olmazsa İstanbul'da yarın eğitime devam edilecek.
İstanbul'da yaklaşık beş gündür süren kar yağışı, etkisini yitirmeye başladı.