İstanbul’da yarın okullar açılacak. Valilik hava tahminlerini takip ediyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini yitirmeye başladı. Gün içerisinde kar yağışı geçişleri yaşandı. İstanbullular pazar gününü evde geçirince trafik yoğunluğu yaşanmadı. Yeni haftayla beraber okulların ve devlet dairelerinin normal düzene dönmeleri bekleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü için havanın iyi olduğunu belirterek okulların tatil olmayacağını açıklamıştı. Gün içerisinde meteorolojinin tahminlerinde değişiklik olmazsa İstanbul'da yarın eğitime devam edilecek.

İstanbul’da yarın okullar açılacak. Valilik hava tahminlerini takip ediyor - 1

İstanbul'da yaklaşık beş gündür süren kar yağışı, etkisini yitirmeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da yarın okullar açılacak. Valilik hava tahminlerini takip ediyor - 2

Dün megakentte, son yılların en soğuk gecesi yaşandı.

Meteorolojiye göre; kentte hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

İstanbul’da yarın okullar açılacak. Valilik hava tahminlerini takip ediyor - 3

Aralıklara devam eden kar yağışının yarın tamamen etkisini yitirmesi bekleniyor.

Yeni mesai günü için yapılan tahminlerle birlikte İstanbul Valisi Davut, okulların ve devlet dairelerinin normal düzene dönebileceğini açıklamıştı.

İstanbul’da yarın okullar açılacak. Valilik hava tahminlerini takip ediyor - 4

Megakentte trafik yoğunluğu saat 15.20 itibariyle yüzde 26 olarak kaydedilirken yoğun kar yağışıyla beraber iptal edilen vapur seferlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

İstanbul’da yarın okullar açılacak. Valilik hava tahminlerini takip ediyor - 5

Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için cuma günü saat 13.00'te başlayan kısıtlama ise kaldırıldı. 

İstanbul’da yarın okullar açılacak. Valilik hava tahminlerini takip ediyor - 6
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