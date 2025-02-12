İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

Yurt genelinde bazı illerde kar yağışı etkisini hissettirirken Tekirdağ, Kahramanmaraş, Çorum, Sinop, Samsun, Malatya gibi illerde bazı ilçelerde okullar için tatil kararı alındı. 12 Şubat Perşembe günü İstanbul ve Adıyaman’da ise il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’da bulunan 7 ilçe için sarı kodlu uyarı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada ise bugün öğleden sonra kar yağışının Anadolu Yakası’nda etkili olacağı aktarıldı. Ümraniye, Beykoz, Üsküdar gibi ilçelerde öğle saatlerinde kar yağdı.Peki 13 Şubat Perşembe okullar tatil mi? İşte, İstanbul’da okulların son durumu…