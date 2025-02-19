İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi oldu? (Kar tatili gelişmeleri son dakika)

İstanbul’da beklenen kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte gözler okullar için alınacak karara çevrildi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, İstanbul’da hava sıcaklıklarını düşürürken kar yağışı hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası’nda başladı. Yurt genelinde, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün 8 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilirken megakent için alınacak karar bekleniyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, daha önce yaptığı açıklamada perşembe ve cuma gününü işaret ederek okullarda kar tatili durumuna vurgu yapmıştı. Peki Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi oldu? (Kar tatili gelişmeleri son dakika) - 1

Kar yağışı sebebiyle birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. İstanbul’da henüz kar yağışı başlamazken İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul’da her ilçede kar yağışının etkili olması beklenirken kar kalınlığının ise 5 ila 30 santimetre arasında olması bekleniyor. Çamlıca, Karlıtepe gibi yüksek bölgelerde ise kar yağışı daha da etkili olacak. İstanbul’da geçtiğimiz hafta ulaşımda aksamalar yaşanmaması için okullar il genelinde 1 gün eğitime ara vermişti. Kar yağışı, İstanbul’un kapısına dayanırken İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Peki Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? İşte, okullarla ilgili detaylar…

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi oldu? (Kar tatili gelişmeleri son dakika) - 2

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'da bugün kar yağışı uyarısında bulunulmuştu. İstanbul'da Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda beklenen kar yağışı başladı. Yolların kapanmaması ve ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ekipler çalışma yapıyor.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi oldu? (Kar tatili gelişmeleri son dakika) - 3

20-21 ŞUBAT İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak. Okullarda kar tatili ilan edilmesi kararına o ilin valiliği karar veriyor.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi oldu? (Kar tatili gelişmeleri son dakika) - 4

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı son açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine dikkat çekerek 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul’da olumsuz hava koşulları yaşanacağını aktardı.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi oldu? (Kar tatili gelişmeleri son dakika) - 5

Vali Gül, yaptığı açıklamada zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılması konusunda uyarı yaparken buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. İstanbul’da okulların 20-21 Şubat tarihleri arasında tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimizde aktaracağız.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi oldu? (Kar tatili gelişmeleri son dakika) - 6

“ PERŞEMBE VE CUMA TATİL OLMA İHTİMALİ VAR”

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada İstanbul’da kar kalınlığının 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olacağına dikkat çekerken “ İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi oldu? (Kar tatili gelişmeleri son dakika) - 7

Meteoroloji Mühendisi Tek açıklamasının devamında ise “ Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz. “ dedi.

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