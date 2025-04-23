İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi oldu, açıklama geldi mi?

İSTANBUL’DA ÇÖKME İHBARI YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı açıklamad açöken bina ve arama kurtarmayla ilgili olarak bir talep gelmediğini aktardı.



Ali Yerlikaya, "O vakitten bu yana artçılar var. AFAD olarak açıklama yapıyoruz. Şehrimizi rahatlatmak için şunu söylemek istiyorum, 53 dakikadan beri bize gelen çöken bir bina ihbarı gelmedi” dedi.