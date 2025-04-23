İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi oldu, açıklama geldi mi?
İstanbul’da peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından gözler okullara çevrildi. Öğrenci nüfusunun en kalabalık olduğu illerin başında gelen Megakent İstanbul’da bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmişti. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş, toplanma alanı olarak da kullanılan okul bahçelerine koştu. Öğrenci, öğretmen ve aileler ise okullarda son durumu merak ediliyor. İlk bulgulara göre depremde can kaybı yaşanmadı. Peki 24 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? İşte, deprem sonrası okullarla ilgili son gelişmeler…
Okullarda son durum deprem sonrası aileler tarafından yakından takip ediliyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde resmi tatil sebebiyle öğrenciler bugün okullara gitmedi. Depremlerin ardından vatandaşlar okul bahçeleri ve çevredeki parklarda toplandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çöken bina ihbarı gelmediğini aktarırken bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. İstanbul’da yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. Okul bahçelerinde yoğun yaşanmasının ardından okullarda tatil kararı olup olmadığı merak ediliyor. Peki Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son durum…