İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi oldu, açıklama geldi mi?

İstanbul’da peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından gözler okullara çevrildi. Öğrenci nüfusunun en kalabalık olduğu illerin başında gelen Megakent İstanbul’da bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmişti. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş, toplanma alanı olarak da kullanılan okul bahçelerine koştu. Öğrenci, öğretmen ve aileler ise okullarda son durumu merak ediliyor. İlk bulgulara göre depremde can kaybı yaşanmadı. Peki 24 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? İşte, deprem sonrası okullarla ilgili son gelişmeler…

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi oldu, açıklama geldi mi? - 1

Okullarda son durum deprem sonrası aileler tarafından yakından takip ediliyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde resmi tatil sebebiyle öğrenciler bugün okullara gitmedi. Depremlerin ardından vatandaşlar okul bahçeleri ve çevredeki parklarda toplandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çöken bina ihbarı gelmediğini aktarırken bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. İstanbul’da yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. Okul bahçelerinde yoğun yaşanmasının ardından okullarda tatil kararı olup olmadığı merak ediliyor. Peki Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son durum…

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi oldu, açıklama geldi mi? - 2

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Marmara Denizi’nde gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da bir çok ilçede hissedildi.

İstanbul’un yanı sıra deprem İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi ilçelerden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar okul bahçeleri ve parklarda toplandı.

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi oldu, açıklama geldi mi? - 3

İSTANBUL’DA ÇÖKME İHBARI YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı açıklamad açöken bina ve arama kurtarmayla ilgili olarak bir talep gelmediğini aktardı.

Ali Yerlikaya, "O vakitten bu yana artçılar var. AFAD olarak açıklama yapıyoruz. Şehrimizi rahatlatmak için şunu söylemek istiyorum, 53 dakikadan beri bize gelen çöken bir bina ihbarı gelmedi” dedi.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi oldu, açıklama geldi mi? - 4

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden Tekirdağ, İzmit, Adapazarı, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale Bursa gibi illerde etkilendi.

Deprem sonrası İstanbul’da ulaşım sorunsuz şekilde devam ediyor. Karayolları, havalimanları, tren ve metrolarda herhangi bir hasar tespit edilmezken seferler sürüyor.

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