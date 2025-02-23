İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak, hangi illerde kar tatili var?

Perşembe ve cuma günü, Türkiye genelinde 34 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilirken gözler yeni haftaya çevrildi. Özellikle megakent İstanbul’da hafta sonu da kar yağışı etkili olmaya devam ederken öğrenci, öğretmen ve aileler okullarda son durumu merak ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Pazartesi günüyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Meteoroloji tahminlerine dikkat çeken Davut Gül, merakla beklenen soruyu yanıtladı. Ülke genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? İşte, son dakika gelişmeleri…

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak, hangi illerde kar tatili var? - 1

İstanbul’da perşembe ve cuma günü okulların tatil olması kararı alınırken yurt genelinde etkili kar yağışı devam ediyor. Özellikle İstanbul’da kar yağışının tipi şekline yaşanması beklenirken hafta sonu da bölge bölge kar yağışı devam ediyor. Üç gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için İstanbul’da ve diğer illerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Okulların tatil olmasına ilişkin kararlar, o ilin valilikleri tarafından alınıyor. İstanbul Valisi Davut Gül ise Pazartesi günüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hava durumu tahminleri, ulaşım ve diğer faktörler dikkate alınarak okulların tatil olmasına karar veriliyor. Milyonlarca İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin eğitim aldığı megakent İstanbul’da ise özellikle cumartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son gelişmeler...

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak, hangi illerde kar tatili var? - 2

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da Pazartesi günü okulların durumuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Vali Gül "Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız" açıklamasını yaptı.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak, hangi illerde kar tatili var? - 3

İSTANBUL’DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da perşembe ve cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilirken cumartesi ve pazar günü öğrenciler, haftalık tatilllerini yapacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre İstanbul’da cumartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak, hangi illerde kar tatili var? - 4

Pazartesi günü de okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. İstanbul Valiliği, okulların tatil olması kararını alırken ulaşım, hava durumu tahminleri ve diğer birçok faktörü dikkate alıyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından okulların durumuna ilişkin açıklama yapılacak. İstanbul'da okulların Pazartesi günü tatil olmasına ilişkin açıklama bulunmuyor.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak, hangi illerde kar tatili var? - 5

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

İstanbul’da Çarşamba günü başlayan kar yağışı, cuma günü etkisini hissettirmeye devam ediyor. Kar yağışının üç gün boyunca sürmesi beklenirken pazartesi günü etkisini yitirmesi bekleniyor. Salı günü ise İstanbul’da buzlanma bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, açıklamasında İstanbul’da kar yağışı için cuma gününe vurgu yaparken, kar yağışıyla birlikte fırtına çıkacağını aktardı. Pazar günü kar yağışının etkisini azaltacağını ifade eden Dilek Çalışkan “ “Kar yağışı pazar günü Anadolu Yakası ve boğaz hattında daha etkili olacak.” diye konuştu.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak, hangi illerde kar tatili var? - 6

34 İLDE OKULLAR TATİL OLDU

21 Şubat cuma günü, yurt genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle toplam 34 okulda eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Öğrenci nüfusunun en fazla olduğu İstanbul’da okullar tatil olurken Ankara ve İzmir gibi illerde eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. Kar tatili olan iller ise şu şekilde;

İstanbul, Bursa, Muş, Ordu, Sinop, Şırnak, Iğdır, Giresun, Ağrı, Malatya, Hakkari, Rize, Ardahan, Kars, Bartın, Bolu, Erzincan, Bitlis, Elazığ, Bingöl, Yozgat, Artvin, Düzce, Van, Kastamonu, Çanakkale, Tokat, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Sivas, Çorum, Konya, Bayburt

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