İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak, hangi illerde kar tatili var?

İstanbul’da perşembe ve cuma günü okulların tatil olması kararı alınırken yurt genelinde etkili kar yağışı devam ediyor. Özellikle İstanbul’da kar yağışının tipi şekline yaşanması beklenirken hafta sonu da bölge bölge kar yağışı devam ediyor. Üç gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için İstanbul’da ve diğer illerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Okulların tatil olmasına ilişkin kararlar, o ilin valilikleri tarafından alınıyor. İstanbul Valisi Davut Gül ise Pazartesi günüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hava durumu tahminleri, ulaşım ve diğer faktörler dikkate alınarak okulların tatil olmasına karar veriliyor. Milyonlarca İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin eğitim aldığı megakent İstanbul’da ise özellikle cumartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son gelişmeler...