İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak, hangi illerde kar tatili var?
Perşembe ve cuma günü, Türkiye genelinde 34 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilirken gözler yeni haftaya çevrildi. Özellikle megakent İstanbul’da hafta sonu da kar yağışı etkili olmaya devam ederken öğrenci, öğretmen ve aileler okullarda son durumu merak ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Pazartesi günüyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Meteoroloji tahminlerine dikkat çeken Davut Gül, merakla beklenen soruyu yanıtladı. Ülke genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? İşte, son dakika gelişmeleri…
İstanbul’da perşembe ve cuma günü okulların tatil olması kararı alınırken yurt genelinde etkili kar yağışı devam ediyor. Özellikle İstanbul’da kar yağışının tipi şekline yaşanması beklenirken hafta sonu da bölge bölge kar yağışı devam ediyor. Üç gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için İstanbul’da ve diğer illerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Okulların tatil olmasına ilişkin kararlar, o ilin valilikleri tarafından alınıyor. İstanbul Valisi Davut Gül ise Pazartesi günüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hava durumu tahminleri, ulaşım ve diğer faktörler dikkate alınarak okulların tatil olmasına karar veriliyor. Milyonlarca İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin eğitim aldığı megakent İstanbul’da ise özellikle cumartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son gelişmeler...