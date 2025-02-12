İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu? 13 Şubat Perşembe İlkokul, ortaokul ve liseler tatil mi?
İstanbul’da bir gün süreyle eğitim öğretim faaliyetlerine kar arası verildi. 12 Şubat Çarşamba günü okullar tatil olurken bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları yaşanmaya devam ediyor. Yurt genelinde birçok ilde beyaz örtü etkisini hissettirirken Tekirdağ, Kahramanmaraş, Çorum, Sinop, Samsun, Malatya gibi illerde bazı ilçelerde bugün okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’da 7 ilçe için sarı kodlu uyarı yapıldı. AKOM’dan ise Anadolu Yakası’nda kar yağışının öğleden sonra etkili olacağı duyuruldu. Beykoz, Üsküdar, Ümraniye gibi ilçelerde kar yağdı. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise okullarda son durumu yakından takip ediyor. Peki İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…
Yurt genelinde bazı illerde kar yağışı etkisini hissettirirken Tekirdağ, Kahramanmaraş, Çorum, Sinop, Samsun, Malatya gibi illerde bazı ilçelerde okullar için tatil kararı alındı. 12 Şubat Perşembe günü İstanbul ve Adıyaman’da ise il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’da bulunan 7 ilçe için sarı kodlu uyarı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada ise bugün öğleden sonra kar yağışının Anadolu Yakası’nda etkili olacağı aktarıldı. Ümraniye, Beykoz, Üsküdar gibi ilçelerde öğle saatlerinde kar yağdı.Peki 13 Şubat Perşembe okullar tatil mi? İşte, İstanbul’da okulların son durumu…