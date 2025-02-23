İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? Bir üniversiteden yüz yüze eğitime buzlanma arası

İstanbul’da okullar yarın tatil olacak mı? Kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürürken, İstanbul’da dondurucu bir soğuk hava var. Hava sıcaklığının gece saatlerinde daha da düşmesi bekleniyor. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı valilikten gelebilecek bir habere çevrilmişken, bir üniversite buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşın yüz yüze eğitim yapmama kararı aldı.

İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? Bir üniversiteden yüz yüze eğitime buzlanma arası - 1

İstanbul’da kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde yer alan ilçelerde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Megakentte bugün oldukça soğuk bir hava hakim. Hava sıcaklığının gece saatlerinde daha da düşmesi bekleniyor.

Peki İstanbul’da okullar tatil olacak mı?

Bu sorunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? Bir üniversiteden yüz yüze eğitime buzlanma arası - 2

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Davut Gül önceki gün yaptığı açıklamada, “Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok.” demişti.

Vali Gül’den son duruma ilişkin henüz yeni bir açıklama gelmedi.

İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? Bir üniversiteden yüz yüze eğitime buzlanma arası - 3

Kentteki bir üniversite ise yarın sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle yüzyüze eğitime bir günlüğüne ara verdi.

Mef Üniversitesi, yarın hazırlık sınıfları da dahil olmak üzere online eğitim yapacak.

Kararı üniversite rektörü Muhammed Şahin, sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? Bir üniversiteden yüz yüze eğitime buzlanma arası - 4

Son raporlara göre İstanbul’da yarın sabah saatlerinde don hadidesi yaşanacağını söyleyen Şahin, “Bu nedenle Mef Üniversitesi olarak yarın, hazırlık dahil tüm dersler online olarak yapılacaktır.” dedi.

Rektör Şahin, idari kadronun da evden çalışabileceğini söyledi.
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