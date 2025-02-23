İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? Bir üniversiteden yüz yüze eğitime buzlanma arası

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Davut Gül önceki gün yaptığı açıklamada, “Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok.” demişti.

Vali Gül’den son duruma ilişkin henüz yeni bir açıklama gelmedi.