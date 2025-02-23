İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? Bir üniversiteden yüz yüze eğitime buzlanma arası
İstanbul’da okullar yarın tatil olacak mı? Kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürürken, İstanbul’da dondurucu bir soğuk hava var. Hava sıcaklığının gece saatlerinde daha da düşmesi bekleniyor. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı valilikten gelebilecek bir habere çevrilmişken, bir üniversite buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşın yüz yüze eğitim yapmama kararı aldı.
İstanbul’da kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde yer alan ilçelerde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Megakentte bugün oldukça soğuk bir hava hakim. Hava sıcaklığının gece saatlerinde daha da düşmesi bekleniyor.
Peki İstanbul’da okullar tatil olacak mı?Bu sorunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor.