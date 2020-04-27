İstanbul'da yasak kalkınca araçlar yola çıktı

'da bulunan'a seyahat için kısıtlama bugün başladı.

Sabah saatlerinde bazı vatandaşların Adalar'a geçmek için Bostancı Sahil İskelesi'ne geldiği görüldü.

Kısıtlama dahilinde iskelede denetimlerde bulunan ekipler; vatandaşların çalışma ve ikametgah belgeleri olup olmadığını kontrol etti.