İstanbul'da yatta evlilik teklifi dolandırıcılığı

"DOLANDIRILDIK"

Dolandırıldığını belirten Kazancı, "Çok eğlendiler. Turun sonunda çiftimiz inmeden önce ödemeyi talep ettik. Sahile yanaştıktan sonra ödemeyi yapacaklarını söylediler. Tur bittikten sonra beyefendi cüzdanını arabada unuttuğunu iddia etti. Aracın başına gittikten sonra aracının camının kırıldığını, cüzdanının çalındığını telefon ile arayarak bize söyledi. Ücreti ertesi gün vereceğini belirtti. Kendisi çok samimiydi bu yüzden bu durumu anlayışla karşıladık. Olayın ardından 1 hafta geçti, kendisini arıyoruz ancak telefonlarımızı açmıyor. En sonunda kız arkadaşının telefonuna ulaştık. Kız arkadaşı ise kendisiyle evlenip boşandığını söyledi. 3 gün içinde böyle bir durum nasıl olur anlamadık ama sanırım dolandırıldık" diye konuştu.

"AİLECE EĞLENİYORLARDI"



Yatta çalışan Berat Yılmaz ise "Misafirleri ben karşıladım. Masalarına yemek servisi yaptım. Ailece eğleniyorlardı, tur bittikten sonra kalan ödemelerini hatırlattım. Cüzdanının arabada olduğunu söyledi ben de bıraktım ve gitti" dedi.