İstanbul’da yayalara kırmızı ışık cezası

İstanbul Kadıköy’de yayalara yönelik, drone destekli denetim yapıldı. Denetimde, kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen 13 yayaya toplamda 8 bin 970 lira para cezası kesildi. Denetimde cezayı kabul etmeyen ve kimliğini vermek istemeyen bir kişi ekipler tarafından polis otosuna bindirildi.

İstanbul’da yayalara kırmızı ışık cezası - 1

İstanbul polisi, Kadıköy’de yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yaptı.

Trafik ışıklarına uymayan yayalara yönelik yapılan denetimde drone ile kurallara uymayanlar havadan tespit edilerek ışıklarda bulunan ekibe bildirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da yayalara kırmızı ışık cezası - 2

Kurallara uymayan 13 yayaya 8 bin 970 lira ceza yazıldı.

İstanbul’da yayalara kırmızı ışık cezası - 3

Cezayı kabul etmeyen ve kimliğini göstermek istemeyen bir kişi denetim noktasından uzaklaşmaya çalıştı.

İstanbul’da yayalara kırmızı ışık cezası - 4

Ekipler ceza yazılan yayayı denetim noktasına getirerek polis otosuna bindirdi.

Kırmızı ışıkta geçen yaya ceza yemekten kurtulamadı.
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