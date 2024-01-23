İstanbul’da yayalara kırmızı ışık cezası
İstanbul Kadıköy’de yayalara yönelik, drone destekli denetim yapıldı. Denetimde, kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen 13 yayaya toplamda 8 bin 970 lira para cezası kesildi. Denetimde cezayı kabul etmeyen ve kimliğini vermek istemeyen bir kişi ekipler tarafından polis otosuna bindirildi.
İstanbul polisi, Kadıköy’de yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yaptı.
Trafik ışıklarına uymayan yayalara yönelik yapılan denetimde drone ile kurallara uymayanlar havadan tespit edilerek ışıklarda bulunan ekibe bildirildi.