İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
Anadolu Ajansı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, 39 ilçede denetimler yapıldı.
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1İstanbul genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, helikopter destekli "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
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2Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri katıldı.
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3Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.
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4Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katıldı.