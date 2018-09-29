İstanbul'da "Yeditepe Huzur" uygulaması
Anadolu Ajansı, DHA
İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
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1Yeditepe Huzur Uygulaması-17, 39 ilçede saat 20.00'de başladı.
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2Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katıldı.
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3Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının yapıldığı belirli noktalarda da denetlemeler gerçekleştirildi.
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4Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.
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