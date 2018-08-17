İstanbul'da "Yeditepe Huzur" uygulaması
Anadolu Ajansı, DHA
İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında denetim gerçekleştiriliyor. Kent genelinde 4 bin 600 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.
-
1İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
-
2Yeditepe Huzur Uygulaması-14, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinasyonunda, 39 ilçedeki 280 noktada, 4 bin 600 polisin katılımıyla 20.00'de başladı.
-
3Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katıldı.
-
4Bayram öncesi halkın can ve mal güvenliğiyle huzur ve sükunun sağlanması amacı taşıyan uygulama, meydana gelebilecek muhtemel olayları önlemeyi hedefliyor.
-
5Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının yapıldığı belirli noktalarda da denetlemeler gerçekleştirildi.
-
6Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.
-
7Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12