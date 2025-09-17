İstanbul'da yeni uygulama: Trafikte ambulans gelince radyoda müzik duracak, her arabada bu anons duyulacak
İstanbul'da yeni bir uygulama hayata geçiyor. Ambulans sireninin duyulmadığı ortamlarda, yakındaki araçların radyo frekansları üzerinden anons yapılacak.
İstanbul trafiğinde ambulanslar için yeni bir uygulama hayata geçiyor.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli doktorlar tarafından, ambulans sireninin yoğun trafik ya da gürültü nedeniyle duyulamadığı durumlarda sürücüleri doğrudan bilgilendirmek amacıyla, ileri düzey radyo frekans modülü mühendislik teknikleriyle özel bir cihaz geliştirildi.