İstanbul'da yeni yıl coşkuyla karşılandı

Yılbaşı kutlamalarının yoğun olarak yaşandığı Şişli Nişantaşı'nda ise geçen yıllara göre bu yıl yoğunluğun az olduğu gözlendi.

Bakırköy'de ilçe sakinleri yeni yılın ilk dakikalarını birlikte karşılamak için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Fotoğraflar çekip şarkılar söyleyen gruplar, soğuğa rağmen yeni yılı meydanda birlikte karşıladı.

Fatih'te Sarayburnu'na gelen çok sayıda vatandaş ve turist, Boğaz manzarası eşliğinde yeni yıla girdi. Çok sayıda kişi yeni yılın karşılanmasıyla birlikte yapılan havai fişek gösterisini izledi.