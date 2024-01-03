İstanbul’da yılbaşı gecesi akılalmaz olay: “Hanginizi vurayım” diye sordu, Merve’yi başından vurdu
İstanbul Fatih’te Ercan D. isimli kişi, yılbaşı gecesi otomobilin içinde, yanındakilere silah doğrultup, “Seni mi vurayım, yoksa seni mi?” diye sordu. Ercan D. bu sorunun ardından 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’i başından vurarak ağır yaraladı. Genç kızın ailesinin iddiasına göre; Özgener’i hastanenin önüne bırakan şüpheli, kayıplara karıştı.
İstanbul Fatih’te yeni yıla dakikalar kala akılalmaz bir olay yaşandı.Ailenin iddiasına göre; 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, yılbaşını kutlamak üzere Nisa A. ve Ercan D. ile buluştu. Otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan D., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, “Seni mi vurayım, yoksa seni mi?” dedi.