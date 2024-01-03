İstanbul’da yılbaşı gecesi akılalmaz olay: “Hanginizi vurayım” diye sordu, Merve’yi başından vurdu

İstanbul Fatih’te Ercan D. isimli kişi, yılbaşı gecesi otomobilin içinde, yanındakilere silah doğrultup, “Seni mi vurayım, yoksa seni mi?” diye sordu. Ercan D. bu sorunun ardından 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’i başından vurarak ağır yaraladı. Genç kızın ailesinin iddiasına göre; Özgener’i hastanenin önüne bırakan şüpheli, kayıplara karıştı.

İstanbul’da yılbaşı gecesi akılalmaz olay: “Hanginizi vurayım” diye sordu, Merve’yi başından vurdu - 1

İstanbul Fatih’te yeni yıla dakikalar kala akılalmaz bir olay yaşandı.

Ailenin iddiasına göre; 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, yılbaşını kutlamak üzere Nisa A. ve Ercan D. ile buluştu. Otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan D., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, “Seni mi vurayım, yoksa seni mi?” dedi.

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İstanbul’da yılbaşı gecesi akılalmaz olay: “Hanginizi vurayım” diye sordu, Merve’yi başından vurdu - 2

O sırada Ercan D., tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener’i başından vurarak yaraladı. Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener’i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı.

İstanbul’da yılbaşı gecesi akılalmaz olay: “Hanginizi vurayım” diye sordu, Merve’yi başından vurdu - 3

Yaralı Melek Nur Özgener ameliyata alınırken, polis ekipleri 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında gözaltına alınan Nisa A. serbest bırakılırken, ağır yaralanan Melek Nur Özgener ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
İstanbul’da yılbaşı gecesi akılalmaz olay: “Hanginizi vurayım” diye sordu, Merve’yi başından vurdu - 4

Öte Yandan, Nisa A.’nın sosyal medya hesabından tabanca fotoğrafı paylaştığı görüldü.

İstanbul’da yılbaşı gecesi akılalmaz olay: “Hanginizi vurayım” diye sordu, Merve’yi başından vurdu - 5

“HANGİNİZE SIKAYIM DİYOR, BENİM KIZIMDA PATLIYOR”

Hastane kapısında, kızından gelecek güzel haberi bekleyen baba Bülent Özgener, “Yılbaşı günü, ben kızımı çağıracağım sırada memurlar aradı. 'Acile gelir misiniz' dediler. Ben sandım ki biri şaka yapıyor. Sonra Melek Özgener'in babası olup olmadığımı sordu. 'Acil hastaneye gelir misiz' dedi. Ben de gittim. Memur bey anlatmaya başladı. İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek 'Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor. Eli tetiğe değmiş. Arka taraftan girip ön kulak arkasından çıkıyor. Bu adam daha önce de cinayet işlemiş. Denetimli serbestlikten salmışlar.” diye konuştu.

İstanbul’da yılbaşı gecesi akılalmaz olay: “Hanginizi vurayım” diye sordu, Merve’yi başından vurdu - 6

“HASTANENİN ÖNÜNE ATIP KAÇIYOR”

Güçlükle konuşan baba Özgener, kızının ölümle pençeleştiğini söyledi. Polisin, kızın bırakan aracın plakasını aldığını söyleyen Özgener, “Araştırıyorlar. Çocuk yurt dışına da kaçabilir. Memur arkadaşlara da söyleyeceğim. Yurt dışına kaçarsa bulamazlar. Böyle kişilere adalet lazım. Hiç salmamaları lazım.” ifadelerini kullandı.

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