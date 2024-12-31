İstanbul’da yılbaşı tedbirleri: 24 saat sürecek yasak başladı

KADIKÖY'DE KAPANACAK YOLLAR
Kadıköy’de 14.00’te kapatılacak yollar
- General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi
- Söğütlü çeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi
- Söğütlü çeşme Caddesi - Pavlonya Sokağı Kesişimi
- Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak – Moda Caddesi Kesişimi
- Leylek Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi
- Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi
- Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi
- Tuğlacı Emin Bey sokak – Cemal Süreya Sokak Kesişimi
- Damga Sokak – Mühürdar Bağı Sokak Kesişimi
- Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi
- Damga Sokak - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi
- Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi
- Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi
- İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)
- Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.