İstanbul'da yine silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması

Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler haftalardır yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi.

DHA 04.07.2020 - 11:30 | Son Güncelleme : 04.07.2020 - 11:34

İstanbul'da yine silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması - 1

Olay, Merkez Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup caddede konvoy halinde seyir halde meşale yakarak trafiği durdurdu.  

İstanbul'da yine silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması - 2

Asker konvoyundakiler askere gidecek genci aralarına alarak eğlendiler. Gruptakiler duran trafikte meşaleler yaktı, silahlarla havaya ateş açtılar. Bir süre sonra araçlarına binenler pencerelerden sarkarak  yollarına devam etti. 



ASKER KONVOYUDAKİ 5 KİŞİYE TOPLAM 9 BİN 540 TL CEZA KESİLDİ 


İstanbul'da yine silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması - 3
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri konvoyu görünce durdurdu.
İstanbul'da yine silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması - 4
Asker konvoyundaki kişiler ve polis ekiplerin arasında gerginlik bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.
İstanbul'da yine silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması - 5
Polis ekipleri dün asker konvoyundaki 5 kişiye “Sosyal Mesafe" Kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 Bin 540 TL ceza kesilirken bir kişiye de “Trafiği tehlikeye atmak' suçundan cezai işlem yapıldı.

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