İstanbul'da yoğun sağanak
DHA
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü. Sağanak yağmur nedeniyle İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.
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1İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışlar kentte hayatı felç etti.
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Sağanak yağışla birlikte yollar göle dönerken, oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. İstanbul'daki yağışın bu yazın en şiddetlisi olduğu belirtiliyor.
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ALT GEÇİT SULAR ALTINDA
Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.
Eminönü çarşısının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Burada su seviyesi bel hizasına kadar geldi.
Fatih ve Eminönünde metrekareye 113 kg yağış düştü.
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KAPALIÇARŞI'YI SU BASTIYağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.
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5Bahçelievler’de aniden bastıran yağmurla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.
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ÜSKÜDAR'DA DENİZLE KARA BİRLEŞTİÜsküdar'da, sahilde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi. Vatandaşlar, adeta göle dönen Üsküdar Meydanı'nda paçalarını sıvayıp suların içinde dolaştı.
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7Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
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8Yapılan açıklamada, "Son radar verileri ve tahminlere göre; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
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