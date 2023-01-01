İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Sis, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçenin yüksek kesimleri ile sahillerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.