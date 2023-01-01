İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılırken, bazı vapur seferleri de iptal edildi.

İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı - 1

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılırken, bazı vapur seferleri yapılamadı.

İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı - 2

Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. TEM oto yolu İSTOÇ mevkisi ve D100 kara yolunda Florya, Küçükçekmece ve Sefaköy mevkilerinde seyreden sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı - 3

Sis, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçenin yüksek kesimleri ile sahillerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı - 4

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye (Arabalı) ve Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi. ​​​​​​​

İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı - 5

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı - 6
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı - 7
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı - 8
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı - 9
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı - 10

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