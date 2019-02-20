İstanbul'da yoğun sis (Deniz ulaşımında aksama)
DHA
İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanırken, bazı seferler iptal edildi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ana arterlerde bulunan tabelalarla uyarıldı.
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İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
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Şehir hatlarından yapılan bilgilendirmeye göre yapılamayan seferler şöyle:
-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri
-Beykoz kalkışlı seferler
-Beşiktaş-Adalar seferleri
-Eminönü-Adalar
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin de (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen Seferler şöyle:
Yalova-Pendik / 08:00 - 08:45
Pendik-Yalova / 08:00 - 08:45
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3Haliç, Çamlıca Tepesi ve Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
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4Çevreyolu ve D-100 karayolunda bulunan tabelalarla sürücüler sise karşı uyarıldı.
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5İstanbul'un simgesi haline gelen Ortaköy Camii ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü de sis nedeniyle kayboldu.
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6Öte yandan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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