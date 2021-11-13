İstanbul'da yoğun sis etkili oldu

İstanbul'da sis, sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde etkili oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.11.2021 - 11:28

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'da, Boğaz ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bölgede etkili olan sis nedeniyle sürücüler sahil yollarında farlarını yakarak ilerlemeye çalışıyor.

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ULAŞIMDA AKSAMA

Sis nedeniyle deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimizde aksamalar yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

İstanbul'da yoğun sis etkili oldu - 4

Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler, sis nedeniyle kontrollü ilerliyor.

İstanbul'da yoğun sis etkili oldu - 5

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer ile Beşiktaş arasında kalan bölge sise büründü. Görüş mesafesinin oldukça azaldığı bölgede sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşıyor.

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İstanbul Boğazı'nda da İstinye-Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiğinin askıya alındığı bildirilmişti.

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