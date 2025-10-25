İstanbul'da yol çöktü, taksi takla attı. İstiklal Caddesi göle döndü

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu ve önümüzdeki hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Macit, “Yarın kıyı Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu’nun kuzeyinde yerel sağanaklar devam edecek.

Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağış sabah saatlerinde, Batı Karadeniz’de ise öğleden sonra kuvvetli olacak.” dedi.



Pazar günü yağışların Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya ilerlemesi bekleniyor.



Yeni haftada ise pazartesi Marmara ve Ege’de başlayacak yağışların salıdan itibaren tüm yurda yayılacağı tahmin ediliyor.