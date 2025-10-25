İstanbul'da yol çöktü, taksi takla attı. İstiklal Caddesi göle döndü
İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Vatan Caddesi'nde yol çöktü, bir taksi takla attı. Bazı yollarda araçlar mahsur kaldı, İstiklal Caddesi'ni su bastı. Edremit Körfezi’nde ise lodos iki balıkçı teknesini batırdı.
İstanbul Valiliği’nin “sarı kodlu” uyarısının ardından kent genelinde dün akşamdan bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oldu.
Avrupa Yakası’nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli’de yağış zaman zaman şiddetini artırdı. Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Esenyurt, Sultangazi ve Küçükçekmece’de ise gece boyunca kuvvetli yağış gözlendi.
Yağış nedeniyle Fatih’te Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde 3 metre derinliğinde çökme meydana geldi.
Oluşan çukura düşmemek için manevra yapan bir taksi ters döndü, sürücü yaralandı.