İstanbul'da yol çöktü, taksi takla attı. İstiklal Caddesi göle döndü

İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Vatan Caddesi'nde yol çöktü, bir taksi takla attı. Bazı yollarda araçlar mahsur kaldı, İstiklal Caddesi'ni su bastı. Edremit Körfezi’nde ise lodos iki balıkçı teknesini batırdı.

İstanbul Valiliği’nin “sarı kodlu” uyarısının ardından kent genelinde dün akşamdan bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oldu.

Avrupa Yakası’nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli’de yağış zaman zaman şiddetini artırdı. Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Esenyurt, Sultangazi ve Küçükçekmece’de ise gece boyunca kuvvetli yağış gözlendi.

Yağış nedeniyle Fatih’te Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde 3 metre derinliğinde çökme meydana geldi.

Oluşan çukura düşmemek için manevra yapan bir taksi ters döndü, sürücü yaralandı.

İSTİKLAL CADDESİ GÖLE DÖNDÜ

Kent genelinde bodrum katlarını su bastı, bazı araçlar da biriken sular nedeniyle mahsur kaldı.

Beyoğlu'nda aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar açık olan mağazalara sığındı.

Sağanak nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kalırken, İstiklal Caddesi de göle döndü.

EDREMİT'TE LODOS

Balıkesir’in Edremit ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodos, sahil kesiminde büyük hasara yol açtı.

Güre Mahallesi sahilinde iki balıkçı teknesi, dev dalgalar nedeniyle battı. Kıyıdaki işletmelerin masa ve sandalyeleri rüzgârla devrildi.

Balıkesir Valiliği, “Kaz Dağları üzerinde etkisini artıran sağanakların 75-100 kg/m²’ye ulaşması bekleniyor, dikkatli ve tedbirli olunmalı” uyarısında bulundu.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu ve önümüzdeki hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Macit, “Yarın kıyı Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu’nun kuzeyinde yerel sağanaklar devam edecek.
Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağış sabah saatlerinde, Batı Karadeniz’de ise öğleden sonra kuvvetli olacak.” dedi.

Pazar günü yağışların Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya ilerlemesi bekleniyor.

Yeni haftada ise pazartesi Marmara ve Ege’de başlayacak yağışların salıdan itibaren tüm yurda yayılacağı tahmin ediliyor.

