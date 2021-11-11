İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı

Eyüpsultan, Kemerburgaz'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı. Hayvan ölülerinin kimler tarafından atıldığı bilinmezken, korkunç manzarayı görenler duruma tepki gösterdi.

Haberler - DHA 11.11.2021 - 11:52

İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı - 1

Kemerburgaz Caddesi'nde yoldan geçenler, etrafı saran kötü kokunun kaynağını merak ederek etrafı kontrol etti.

İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı - 2

Ardından korkunç manzara ile karşılaşıldı. Yolun kenarına atılmış çok sayıda kedi ve kuş ölüsü görüldü.

İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı - 3

Hayvan ölülerinin nereden getirilip, kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.

İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı - 4

"ÇOK KÖTÜ BİR KOKU VARDI, NE KOKUYOR DİYE BAKINCA ŞOK OLDUM"

Yoldan geçerken kedi ve kuş ölülerini fark eden Tevfik Şahin, şöyle konuştu:

"Kuş ölüsü, kedi ölüsü insanlıktan çıkılmışçasına bir hareket. Hepsi buraya atılmış, üzerlerine bir toprak dahi atılmamış. Nasıl öldü, ne oldu, ondan da bir bilgimiz yok. Böyle insanın vicdanı sızlıyor. Yolun kenarına bırakmışlar, nereden geldiği de meçhul şu an için.''

İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı - 5

Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu söyleyen Nergiz Abdurrahmanova ise, "Biz de yoldan geçerken kedileri gördük, kokusundan belliydi. Şok oldum görünce. Çok kötü kokuyor'' şeklinde konuştu.

İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı - 6
İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı - 7
İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı - 8
İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı - 9

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