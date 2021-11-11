İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı

"ÇOK KÖTÜ BİR KOKU VARDI, NE KOKUYOR DİYE BAKINCA ŞOK OLDUM"

Yoldan geçerken kedi ve kuş ölülerini fark eden Tevfik Şahin, şöyle konuştu:

"Kuş ölüsü, kedi ölüsü insanlıktan çıkılmışçasına bir hareket. Hepsi buraya atılmış, üzerlerine bir toprak dahi atılmamış. Nasıl öldü, ne oldu, ondan da bir bilgimiz yok. Böyle insanın vicdanı sızlıyor. Yolun kenarına bırakmışlar, nereden geldiği de meçhul şu an için.''