İstanbul'da yol verme kavgası: 7 kişi birden saldırdı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Silahtarağa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre yol verme yüzünden servis minibüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Otomobilden inerek tartışmayı sürdürmeye çalışan sürücü, servisten bir anda inen 7 kişinin saldırısına uğradı.
İddiaya göre kavgayı alevlendiren ise servisten inen bir yolcu oldu. Servisten iner inmez, "Ne diyorsun sen?" diyerek, hızla sürücüye saldıran kişi, diğerlerini de harekete geçirdi.
Grup hep birlikte otomobil sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı.
İlk saldırıyı gerçekleştiren kişi ise arada kaldı. Bir ara yere düşen saldırgan, kalkarak kavgaya devam etti.
Tekme ve yumrukların hedefi olan otomobil sürücüsü ne yapacağını şaşırırken, çevredekiler yardıma koştu.
Otomobilden çıkan bir kadın ise, "Otomobilde aile var, terbiyeli olun" diyerek saldırganları durdurmaya çalıştı. Ancak servisten inenlerden biri, "Otomobiline geç" diyerek tekme atmaya devam etti.
Aile otomobile güçlükle kendini atarken, servisten hızla inerek ilk saldırıyı gerçekleştiren kişi, "Otomobilde aile varsa inmeyecektin" diyerek, bu kez de otomobile tekme attı. Otomobil sokaktan güçlükle uzaklaştı.