İstanbul'da yol verme kavgası: 7 kişi birden saldırdı

Eyüpsultan'da servisten bir anda inen 7 kişi, yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları sürücüye saldırdı. "Otomobilde aile var, terbiyeli olun" uyarısına aldırmayan grup, hem sürücüyü hem de otomobili tekmeledi.

İstanbul'da yol verme kavgası: 7 kişi birden saldırdı - 1

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Silahtarağa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre yol verme yüzünden servis minibüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

İstanbul'da yol verme kavgası: 7 kişi birden saldırdı - 2

SERVİSTEN İNEN 7 KİŞİ SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Otomobilden inerek tartışmayı sürdürmeye çalışan sürücü, servisten bir anda inen 7 kişinin saldırısına uğradı.

İstanbul'da yol verme kavgası: 7 kişi birden saldırdı - 3

İddiaya göre kavgayı alevlendiren ise servisten inen bir yolcu oldu. Servisten iner inmez, "Ne diyorsun sen?" diyerek, hızla sürücüye saldıran kişi, diğerlerini de harekete geçirdi.

İstanbul'da yol verme kavgası: 7 kişi birden saldırdı - 4

Grup hep birlikte otomobil sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı.

İstanbul'da yol verme kavgası: 7 kişi birden saldırdı - 5

İlk saldırıyı gerçekleştiren kişi ise arada kaldı. Bir ara yere düşen saldırgan, kalkarak kavgaya devam etti.

İstanbul'da yol verme kavgası: 7 kişi birden saldırdı - 6

"OTOMOBİLDE AİLE VAR, TERBİYELİ OLUN" UYARISI DURDURAMADI

Tekme ve yumrukların hedefi olan otomobil sürücüsü ne yapacağını şaşırırken, çevredekiler yardıma koştu.

İstanbul'da yol verme kavgası: 7 kişi birden saldırdı - 7

Otomobilden çıkan bir kadın ise, "Otomobilde aile var, terbiyeli olun" diyerek saldırganları durdurmaya çalıştı. Ancak servisten inenlerden biri, "Otomobiline geç" diyerek tekme atmaya devam etti.

İstanbul'da yol verme kavgası: 7 kişi birden saldırdı - 8

Aile otomobile güçlükle kendini atarken, servisten hızla inerek ilk saldırıyı gerçekleştiren kişi, "Otomobilde aile varsa inmeyecektin" diyerek, bu kez de otomobile tekme attı. Otomobil sokaktan güçlükle uzaklaştı.

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