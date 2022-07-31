İstanbul'da yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü

İstanbul'da oturduğu evin penceresinden yoldan geçenlerin üstüne kezzap döken kadın gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 31.07.2022 - 11:13

İstanbul'da yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü - 1

Şişli'de yoldan geçenlerin üstüne kezzap döken kadına polis müdahale etti.

İstanbul'da yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü - 2

Olay, dün saat 11.30 sıralarında yaşandı.

İstanbul'da yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü - 3

19 Mayıs Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında oturan N.G, iddiaya göre evinin penceresinden yoldan geçenlerin üstüne cam şişeler fırlattı.

İstanbul'da yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü - 4

Daha sonra aşağı kezzap ve çamaşır suyu döken kadın bir türlü sakinleşmeyince polise haber verildi.

İstanbul'da yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü - 5

N.G, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin eve girmemesi için pencereden kaynar su dökmeye başladı.

İstanbul'da yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü - 6

İtfaiye ekipleri kadının pencereden düşme ihtimaline karşı şişme hava yastığı açarak önlem aldı.

İstanbul'da yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü - 7

Polisin kelepçe takarak gözaltına aldığı N.G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kadının pencereden aşağı döktüğü kezzap mahalle esnafı tarafından yıkanarak temizlendi.

N.G'nin son 3 aydır sürekli saldırgan tavırlar sergilediği, defalarca şikayet edildiği ve yan binadaki kafe çalışanını bıçakla yaraladığı öğrenildi. 

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