İstanbul'da yollar boş kaldı | Trafik yoğunluğu yüzde 2'ye kadar düştü
Kurban Bayramı arifesinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 2'ye kadar indi. Metrobüs, otobüs, metro ve Marmaray istasyonlarında da bir sakinlik mevcut.
Milyonların yaşadığı İstanbul, bayram tatili dolayısıyla en sakin günlerini geçiriyor.
Dokuz gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin başladığı 24 Haziran'dan itibaren birçok kent sakini tatil beldeleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti. Bayram öncesi, özellikle hafta içi sabah saatlerinde yüzde 70'leri aşan İstanbul trafiği de en düşük seviyelerini gördü.