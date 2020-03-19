İstanbul'da yollar boşaldı, toplu taşımayı kullananlar azaldı

"BU DURAK İLK DEFA BÖYLE SAKİN" Altunizade Metrobüs Durağı girişinde yıllardır simitçilik yapan Şerafettin Çotuk, “İşler çok kötü. İlk defa bu metrobüs durağı bu kadar sakin. Normalde bu saatte çok kalabalık olması gerekiyor. Vatandaş, 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate almış. Hiç kimse yok. İnsanlar evlerinden çıkmıyor. Biz de önlemimizi aldık. Bekliyoruz" diye konuştu.