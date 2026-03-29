İstanbul'da yürek yakan kaza. Motosiklet çarptı, iki yaşındaki Arya bebek hayatını kaybetti

İstanbul Maltepe'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün çarptığı bebek arabasındaki Arya yaşamını yitirdi.

Olay, 27 Mart saat 19.00 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz sürücü B.E. (16) idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda kontrolden çıkan motosiklet, trafik ışıklarında karşıya geçmek için bekleyen iki yaşındaki Arya Özmenek'in içerisinde bulunduğu bebek arabasına çarptı.

BEBEK ARABASI PARÇALANDI

Feci kazada bebek arabası parçalanırken, Özmenek ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özmenek'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.E.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.