İstanbul'da zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da iki kargo firmasına gerçekleştirilen operasyonda, plastik bidonlarda zeytinlerin arasına gizlenmiş 86 parça tarihi eser ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

İHA - DHA 19.09.2021 - 10:08

İstanbul'da zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi - 1

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik Beyoğlu ve Kâğıthane ilçelerinde operasyon düzenledi.

İstanbul'da zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi - 2

Yapılan operasyonlarda, zeytin bidonu içerisinde Türk İslam Medeniyetleri Dönemi-Bizans Dönemi'ne ait olabileceği düşünülen; 30 adet Bizans öncesi ve İslam dönemi sikke, 48 adet Roma dönemi oyun taşı, 3 adet gözyaşı şişesi, 5 adet çeşitli dönemlere ait obje olmak üzere toplamda 86 obje ve sikke ele geçirildi.

İstanbul'da zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi - 3

Operasyon kapsamında O.E.  isimli bir şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul'da zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi - 4

OPERASYONLAR POLİS KAMERASINDA 

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul'da zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi - 5
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
İstanbul'da zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi - 6
İstanbul'da zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi - 7

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