İstanbul'da zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi

Yapılan operasyonlarda, zeytin bidonu içerisinde Türk İslam Medeniyetleri Dönemi-Bizans Dönemi'ne ait olabileceği düşünülen; 30 adet Bizans öncesi ve İslam dönemi sikke, 48 adet Roma dönemi oyun taşı, 3 adet gözyaşı şişesi, 5 adet çeşitli dönemlere ait obje olmak üzere toplamda 86 obje ve sikke ele geçirildi.