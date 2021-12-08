İstanbul'da 45 bin dolara organ ticareti (Yabancı uyruklu çete çökertildi)

Filistin ve Ürdün uyruklu 4 şebeke üyesinin; organ nakli yapılacak olan kişi ve organını satacak kişiyi sosyal medyadan bulan ve aynı zamanda şebekenin lideri olan Hasan B., organ nakli ile ilgili gönderilen kişileri Türkiye'de karşılayan sorumlu kişi olan Hasan Abu Z., doktor Ali Y.M S. ve aracı Ahmad M. oldukları tespit edildi.