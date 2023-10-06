İstanbul’da 5 gün süren yaşam savaşı | “İdrarımı içtim, yıldızları, doğayı seyrettim.”

İstanbul Sarıyer’de uçurumdan düşerek 5 gün boyunca düştüğü yerde kurtarılmayı bekleyen 65 yaşındaki Remzi Geyik, kendisini fark edenlerin haber vermesinin ardından kurtarıldı. Tedavi gördüğü hastanede aç ve susuz geçen 5 gününü anlatan Remzi Geyik, “İdrarımı içtim, 4-5 metre uzaktaki suya ulaşamadım.” dedi.

İstanbul’da 5 gün süren yaşam savaşı | “İdrarımı içtim, yıldızları, doğayı seyrettim.” - 1

Sarıyer’de düştüğü uçurumda 5 gün boyunca aç ve susuz şekilde kurtarılmayı bekleyen Remzi Geyik, yaşadıklarını anlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da 5 gün süren yaşam savaşı | “İdrarımı içtim, yıldızları, doğayı seyrettim.” - 2

1 Ekim Pazar günü gittiği Garipçe Mahallesi’nde ormanlık alanda su almak için tırmandığı yamaçtan düşen Geyik düştüğü yerde mahsur kaldı.

İstanbul’da 5 gün süren yaşam savaşı | “İdrarımı içtim, yıldızları, doğayı seyrettim.” - 3

Telefonu olmadığı için hiç kimseden yardım isteyemeyen Geyik’i 5 gün sonra aynı bölgeye gelen piknikçiler fark etti. İhbar üzerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu Remzi Geyik'i mahsur kaldığı yerden kurtardı.

İstanbul’da 5 gün süren yaşam savaşı | “İdrarımı içtim, yıldızları, doğayı seyrettim.” - 4

Yaralı olarak kurtarılan Geyik, hastanede tedavisi devam ederken yaşadığı 5 günü anlattı.

İstanbul’da 5 gün süren yaşam savaşı | “İdrarımı içtim, yıldızları, doğayı seyrettim.” - 5

Düştüğü yere su almak için gittiğini anlatan Remzi Geyik, “Devamlı oraya gidiyorum, aynı yerden su getiriyorum. İnanın ki sanki birisi beni oradan aldı aşağıya attı. Ben şaşırdım kaldım. Orada çalılara tutundum, elim yara oldu. 5 gün ayı seyrettim, yıldızları seyrettim, doğayı seyrettim. Gelen giden gemileri saydım.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 5 gün süren yaşam savaşı | “İdrarımı içtim, yıldızları, doğayı seyrettim.” - 6

Önceki gün akşam saatlerinde iki kişinin kendisini fark ettiğini ve “Dayı burada ne yapıyorsun?” dediğini anlatan Geyik, 5 gün boyunca hayatta kalmak için idrarını içtiğini söyledi.

Fark edilmesinin ardından kurtarıldığını söyleyen talihsiz adam, mahsur kaldığı günlerde 1-2 saat uyuyabildiğini, zaman zaman kurtulmak için kendisini denize atmayı düşündüğünü de söyledi.

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