İstanbul’da 800 daireli sitede otopark gerginliği

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde 800 daire bulunan sitede otopark gerginliği yaşandı. Site otoparkının, belediye tarafından işletileceği haberine sitede yaşayanlar tepki gösterdi. Araçların otoparktan çıkarılacağı iddiasıyla toplanan site sakinleri ile zabıtalar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

İstanbul’da 800 daireli sitede otopark gerginliği - 1

İstanbul Bahçelievler’de 800 daire bulunan sitede otopark gerginliği yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da 800 daireli sitede otopark gerginliği - 2

Siteyi inşa eden inşaat şirketi ile belediye arasında yapılan protokol nedeniyle işletmenin belediyeye devredilecek olmasına tepki gösterenler, otopark önünde toplandı.

İstanbul’da 800 daireli sitede otopark gerginliği - 3

Araçların otoparktan çıkarılacağını öne süren grup ile belediye zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

İstanbul’da 800 daireli sitede otopark gerginliği - 4

Tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü.

Kısa süreli arbedenin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.
İstanbul’da 800 daireli sitede otopark gerginliği - 5

Yaşanan gerginlik ile ilgili Bahçelievler Belediyesi’nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, 1 Kasım itibarıyla otopark işletme hakkının belediyeye geçtiği belirtilerek şöyle denildi:

“2019 yılında alınan mahkeme kararında, otoparkın Akdeniz İnşaat tarafından yapıldığı gerekçesiyle inşaat giderlerinin Bahçelievler Belediyesi’nden tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak, kamu yararını gözeten bir çözümle, Bahçelievler Belediyesi ve Akdeniz İnşaat arasında imzalanan protokol kapsamında belediye, ecrimisil taleplerinden vazgeçmiş, Akdeniz İnşaat ise 5 yıl boyunca herhangi bir bedel talep etmeden, otoparkın toplu yapı sakinlerinin kullanımına sunulmasını kabul etmiştir.

Bu süre sonunda, 01 Kasım 2024 tarihinden itibaren otoparkın işletme hakkı Bahçelievler Belediyesi’ne geçecek ve toplu yapı sakinleri abonman ücretlerini doğrudan belediyeye ödeyecektir.”
İstanbul’da 800 daireli sitede otopark gerginliği - 6
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