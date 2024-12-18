İstanbul’da akılalmaz olay: Tapulu daireleri kendisinden habersiz günlük kiraya verildi
İstanbul’un Şişli ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Aydın Yıldız isimli kişinin tapulu daireleri, yurt dışında olduğu sırada kilidi kırarak içeri giren kişilerce kiraya verildi. Gasp edildiğini ve tehdit telefonları aldığını söyleyen Yıldız, konuyu yargıya taşıdı.
İstanbul’da dört daire, yurt dışındaki sahibinden habersiz kiraya verildi.
İddiaya göre, gayrimenkul uzmanı olarak çalışan Aydın Yıldız, Şişli’ye bağlı Feriköy Mahallesi’nde 3 sene önce yeni yapılmaya başlanan bir binadan dört daire satın aldı.Yıldız, dairelerin teslim edilmesi konusunda fiyat farkı bahane edilerek mağdur edildi.