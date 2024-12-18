İstanbul’da akılalmaz olay: Tapulu daireleri kendisinden habersiz günlük kiraya verildi

İstanbul’un Şişli ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Aydın Yıldız isimli kişinin tapulu daireleri, yurt dışında olduğu sırada kilidi kırarak içeri giren kişilerce kiraya verildi. Gasp edildiğini ve tehdit telefonları aldığını söyleyen Yıldız, konuyu yargıya taşıdı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Tapulu daireleri kendisinden habersiz günlük kiraya verildi - 1

İstanbul’da dört daire, yurt dışındaki sahibinden habersiz kiraya verildi.

İddiaya göre, gayrimenkul uzmanı olarak çalışan Aydın Yıldız, Şişli’ye bağlı Feriköy Mahallesi’nde 3 sene önce yeni yapılmaya başlanan bir binadan dört daire satın aldı.

Yıldız, dairelerin teslim edilmesi konusunda fiyat farkı bahane edilerek mağdur edildi.

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İstanbul’da akılalmaz olay: Tapulu daireleri kendisinden habersiz günlük kiraya verildi - 2

Tapulu dairelerini bir türlü teslim alamayan Yıldız, müteahhide konuyla ilgili davacı olacağını söyledi.

Bunun ardından tehdit telefonları kesilmedi.

Yıldız, kimliği belirsiz kişiler tarafından da takip edildiğini söyledi.

Babasının mezarını ziyarete gittiği sırada yanına gelen kişiler, Yıldız’a alacaklarını olduğunu söyleyerek dairelerinden birini istedi.

Bu isteği geri çeviren Yıldız, kendisini tehdit ettirdiğini öne sürdüğü müteahhitten davacı oldu.

İstanbul’da akılalmaz olay: Tapulu daireleri kendisinden habersiz günlük kiraya verildi - 3

Bu süre içinde Yıldız’ın daireleri kendisi yurtdışındayken ondan habersiz bir şekilde kısa süreliğine kiraya verildi.

Bir süre sonra boşaltılan daireler daha sonra yeni kişilere kiralandı.

Şüphelilerin kaçak elektrik kullandığını ve sahte belgelerle daireye su bağladıkları iddia eden Yıldız, dava sürecinin devam ettiğini belirterek sorumluların yakalanmasını istedi.

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