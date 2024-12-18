İstanbul’da akılalmaz olay: Tapulu daireleri kendisinden habersiz günlük kiraya verildi

Bu süre içinde Yıldız’ın daireleri kendisi yurtdışındayken ondan habersiz bir şekilde kısa süreliğine kiraya verildi.

Bir süre sonra boşaltılan daireler daha sonra yeni kişilere kiralandı.

Şüphelilerin kaçak elektrik kullandığını ve sahte belgelerle daireye su bağladıkları iddia eden Yıldız, dava sürecinin devam ettiğini belirterek sorumluların yakalanmasını istedi.