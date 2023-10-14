İstanbul’da bacanakların kavgası kanlı bitti (Hastaneye yetişmeye çalışırken yaşamını yitirdi)
İstanbul Maltepe’de bacanaklar arasında çıkan kavgada kan aktı. Malik A. isimli saldırgan, bacanağı Yunus Y.’ye 7 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Yunus Y., aracıyla yaralı halde hastaneye yetişmeye çalışırken, hastane önünde direksiyon başında yaşamını yitirdi.
Maltepe’de bacanakların kavgası, ölümle sonuçlandı.
İddiaya göre, Yunus Y. ile bacanağı Malik A. dün akşam saatlerinde birlikte alkol aldı. Sabah saatlerinde eve alkollü gelen bacanaklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.