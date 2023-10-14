İstanbul’da bacanakların kavgası kanlı bitti (Hastaneye yetişmeye çalışırken yaşamını yitirdi)

İstanbul Maltepe’de bacanaklar arasında çıkan kavgada kan aktı. Malik A. isimli saldırgan, bacanağı Yunus Y.’ye 7 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Yunus Y., aracıyla yaralı halde hastaneye yetişmeye çalışırken, hastane önünde direksiyon başında yaşamını yitirdi.

İstanbul’da bacanakların kavgası kanlı bitti (Hastaneye yetişmeye çalışırken yaşamını yitirdi) - 1

Maltepe’de bacanakların kavgası, ölümle sonuçlandı.

İddiaya göre, Yunus Y. ile bacanağı Malik A. dün akşam saatlerinde birlikte alkol aldı. Sabah saatlerinde eve alkollü gelen bacanaklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da bacanakların kavgası kanlı bitti (Hastaneye yetişmeye çalışırken yaşamını yitirdi) - 2

Malik A. yanında taşıdığı tabancasıyla kaçmaya çalışan bacanağına 8 el ateş açtı.

İstanbul’da bacanakların kavgası kanlı bitti (Hastaneye yetişmeye çalışırken yaşamını yitirdi) - 3

Kurşunların hedefi olan Yunus Y. ‘nin yaralı bir halde kendi aracıyla özel bir hastaneye yetişmeye çalıştığı sırada hastane önünde direksiyon başında yaşamını yitirdi.

Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İstanbul’da bacanakların kavgası kanlı bitti (Hastaneye yetişmeye çalışırken yaşamını yitirdi) - 4

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri silahla vurulan Yunus Y.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri hastane önünde bulguları araştırırken, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.
İstanbul’da bacanakların kavgası kanlı bitti (Hastaneye yetişmeye çalışırken yaşamını yitirdi) - 5

Eve giren özel harekat polisleri, saldırganın kaçtığını tespit etti.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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