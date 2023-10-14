İstanbul’da bacanakların kavgası kanlı bitti (Hastaneye yetişmeye çalışırken yaşamını yitirdi)

Maltepe’de bacanakların kavgası, ölümle sonuçlandı.

İddiaya göre, Yunus Y. ile bacanağı Malik A. dün akşam saatlerinde birlikte alkol aldı. Sabah saatlerinde eve alkollü gelen bacanaklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.