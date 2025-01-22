İstanbul’da da hissedilen depremin ardından uyarı: “Bölgede deprem fırtınası yaşanabilir”
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün gece meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Çanakkale başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Bursa ve Tekirdağ’ı etkileyen deprem İstanbul’un bazı ilçelerinde de hissedildi. Peki bu deprem ne anlama geliyor, uzmanlar ne söylüyor? Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Ege ile Marmara’da stres biriktiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den ise önemli bir uyarı geldi. Bölgede yıkıcı bir deprem riski olmadığını söyleyen Sözbilir, 5,3’ten küçük sarsıntılardan oluşan bir deprem fırtınası yaşanabileceğini söyledi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün gece 23.38’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 8,65 kilometre derinlikte yaşandı.
Deprem Çanakkale başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Bursa, Tekirdağ gibi geniş bir çevrede hissedildi.