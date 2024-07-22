İstanbul’da endişelendiren veri: Barajlardaki doluluk oranı 14 günde yüzde 5 düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle ortalama baraj doluluk oranları yüzde 61,42 olarak kaydedildi.

61,42’lik doluluk oranı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 39,56’lık doluluk oranına göre yaklaşık yüzde 22 daha yüksek olsa da 2015-2022 arasındaki 8 yılın aynı dönemlerindeki doluluk oranlarına göre ise yaklaşık yüzde 10 daha düşük seviyede ölçüldü.

Son 10 yıl içerisindeki aynı dönemlerde en yüksek doluluk oranına 2015 yılında yüzde 80,71 ile ulaşılırken en düşük doluluk oranının kaydedildiği yıl ise yüzde 20,24 ile 2014 yılı olmuştu.