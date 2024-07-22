İstanbul’da endişelendiren veri: Barajlardaki doluluk oranı 14 günde yüzde 5 düştü
Aşırı sıcakların etkisi altındaki İstanbul’da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,42’ye geriledi. İstanbul barajları, geçen yıla göre daha dolu olsa da önceki 8 yılın ortalama değerlerinin altında kaldı. Barajlardaki doluluk oranı, aşırı sıcakların da etkisiyle son 14 günde ortalama yüzde 5 düştü. Barajların yağış takviyesi almaması durumunda doluluk oranındaki düşüşün daha da hızlanacağı öngörülüyor.
İstanbul’da bunaltan sıcaklarla birlikte su kullanımı tavan yaptı.Yağışların azalmasının da etkisiyle megakentin barajlarındaki doluluk oranı düşmeye başladı.